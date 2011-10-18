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Мобильный тариф от компании Tele2

Премиум

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 2000 мин., 500 SMS, 50 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 1 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 500 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 2 001 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 2 001 минут
1,5 ₽
за минуту

Дополнительные 50 минут за 50 рублей

Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 501 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 501 SMS
1,5 ₽

Дополнительные 100 SMS за 50 рублей
SMS на номера не домашнего региона сверх пакета: 2,5 руб./SMS

MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 MMS
5 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
5 ₽
Интернет
Более 51200 Мб
50 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

WhatsApp, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт доступны даже при нулевом балансе
Бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и «Звук»

Комментарий
Остатки трафика, минут и SMS переносятся на следующий месяц
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.