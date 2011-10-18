Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 500 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 2 001 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 2 001 минут1,5 ₽за минуту
Дополнительные 50 минут за 50 рублей
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 500 SMSбесплатномесяцс 501 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 500 SMSбесплатномесяцс 501 SMS1,5 ₽
Дополнительные 100 SMS за 50 рублей
SMS на номера не домашнего региона сверх пакета: 2,5 руб./SMS
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 MMS5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS5 ₽
Интернет
- Более 51200 Мб
-
50 ₽за каждые следующие 500 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
WhatsApp, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт доступны даже при нулевом балансе
Бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и «Звук»
Комментарий
Остатки трафика, минут и SMS переносятся на следующий месяц
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.