Мобильный тариф от компании Tele2

Премиум изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 2000 мин., 500 SMS, 50 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 1 500 ₽ в месяц