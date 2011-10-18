Мобильный тариф от компании Алло Инкогнито
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 190 ₽ в день
- Подключение
-
- федеральный номер: 490 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Первый авансовый платеж – 500 руб.
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 001 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 001 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 000 минут2 ₽за минутумесяц
- Международные вызовы
-
19 ₽за секунду
Исходящие вызовы на городские номера Алло Инкогнито Московского региона уменьшают лимит 1000 минут.
Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 001 минут3,5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 001 минут3,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 000 минут3,5 ₽за минутумесяц
Исходящие вызовы на городские номера Алло Инкогнито Московского региона уменьшают лимит 1000 минут.
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS3,95 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS3,95 ₽
- Международные номера
-
5,95 ₽
Россия
- Внутри сети
-
3,95 ₽
- Другие операторы
-
3,95 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS7,95 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS7,95 ₽
- Международные номера
-
7,95 ₽
Россия
- Внутри сети
-
7,95 ₽
- Другие операторы
-
7,95 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 2000 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Первые 2 Гбайт трафика в месяц предоставляются на максимальной скорости. После достижения указанного порога трафика скорость доступа в интернет снижается до 64 Кбит/с. Условия действуют в домашней сети и во внутрисетевом роуминге. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
266 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
-
ГлобалТел, другие коммерческие сети – 34 руб.
Другие условия
Условия роуминга
Согласно тарифам «Билайн».
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.