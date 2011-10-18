Первые 2 Гбайт трафика в месяц предоставляются на максимальной скорости. После достижения указанного порога трафика скорость доступа в интернет снижается до 64 Кбит/с. Условия действуют в домашней сети и во внутрисетевом роуминге. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.