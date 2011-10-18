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Мобильный тариф от компании Алло Инкогнито

WOW

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1000 мин., 3000 SMS, 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 490 ₽
  • абонентская плата 1 190 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 190 ₽ в день
Подключение
  • федеральный номер: 490 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Первый авансовый платеж – 500 руб.

Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 001 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 001 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 1 000 минут
2 ₽
за минуту
месяц
Международные вызовы
19 ₽
за секунду

Исходящие вызовы на городские номера Алло Инкогнито Московского региона уменьшают лимит 1000 минут.

Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 001 минут
3,5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 001 минут
3,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 1 000 минут
3,5 ₽
за минуту
месяц

Исходящие вызовы на городские номера Алло Инкогнито Московского региона уменьшают лимит 1000 минут.

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
3,95 ₽
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
3,95 ₽
Международные номера
5,95 ₽
Россия
Внутри сети
3,95 ₽
Другие операторы
3,95 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 3 000 MMS
бесплатно
месяц
с 3 001 MMS
7,95 ₽
Другие операторы
с 0 до 3 000 MMS
бесплатно
месяц
с 3 001 MMS
7,95 ₽
Международные номера
7,95 ₽
Россия
Внутри сети
7,95 ₽
Другие операторы
7,95 ₽
Интернет
Объем трафика
2000 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Первые 2 Гбайт трафика в месяц предоставляются на максимальной скорости. После достижения указанного порога трафика скорость доступа в интернет снижается до 64 Кбит/с. Условия действуют в домашней сети и во внутрисетевом роуминге. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
266 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

ГлобалТел, другие коммерческие сети – 34 руб.

Другие условия
Условия роуминга

Согласно тарифам «Билайн».

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.