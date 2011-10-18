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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 50 мин., 5 Мб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 120 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 120 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 50 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 50 минут
1,5 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
2,5 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
3,5 ₽
за минуту
«Билайн» Казахстан Кыргызстан Армения
Внутри сети
3,5 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
8 ₽
за минуту
"Билайн" Таджикистан
Внутри сети
5 ₽
за минуту
Другие операторы Таджикистан
Международные вызовы
5 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Узбекистан
Международные вызовы
4 ₽
за минуту
Туркменистан
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Молдова
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Беларусь
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Азербайджан
Международные вызовы
25 ₽
за минуту
Другие операторы Армения
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Казахстан
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Кыргызстан
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
3,5 ₽
за минуту
"Билайн" Узбекистан
Внутри сети
4 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
5 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
3 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Южная Осетия
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Все операторы Абхазия
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
80 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,5 ₽
Другие операторы
1,5 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
2,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
США Канада Европа
Международные номера
5,5 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,5 ₽
СНГ
Международные номера
5,5 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
9,95 ₽
Другие операторы
9,95 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
9,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
9,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
9,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
9,95 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
9,95 ₽
Интернет
Объем трафика
5 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.