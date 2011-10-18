Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 120 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 50 минутбесплатномесяцс 50 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 50 минутбесплатномесяцс 50 минут1,5 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
2,5 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,5 ₽за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
3,5 ₽за минуту
«Билайн» Казахстан Кыргызстан Армения
- Внутри сети
-
3,5 ₽за минуту
"Билайн" Грузия
- Внутри сети
-
8 ₽за минуту
"Билайн" Таджикистан
- Внутри сети
-
5 ₽за минуту
Другие операторы Таджикистан
- Международные вызовы
-
5 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
Узбекистан
- Международные вызовы
-
4 ₽за минуту
Туркменистан
- Международные вызовы
-
15 ₽за минуту
Молдова
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
Турция
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Беларусь
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Азербайджан
- Международные вызовы
-
25 ₽за минуту
Другие операторы Армения
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
Казахстан
- Международные вызовы
-
15 ₽за минуту
Кыргызстан
- Международные вызовы
-
15 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Внутри сети
-
3,5 ₽за минуту
"Билайн" Узбекистан
- Внутри сети
-
4 ₽за минуту
Вьетнам
- Международные вызовы
-
5 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
3 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
Южная Осетия
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
Все операторы Абхазия
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
80 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,5 ₽
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
2,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,5 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
5,5 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
СНГ
- Международные номера
-
5,5 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
9,95 ₽
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
9,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 5 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.