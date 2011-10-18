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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
1,95 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
1,95 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
1,95 ₽
за минуту
Международные вызовы
с 1 минут
30 ₽
за минуту

Безлимитные звонки внутри сети за 5 руб./день

Звонки на телефоны других стран:

  • СНГ: 30 руб./мин
  • Европа и страны Балтии: 49 руб./мин
  • Прочие: 69 руб./мин
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 SMS
1,95 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,95 ₽
Международные номера
с 1 SMS
5,5 ₽
MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 MMS
6,5 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
6,5 ₽
Интернет
Объем трафика
19,5 ₽
за каждые 10 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга

В поездках по России действуют домашние тарифы, за исключением Севастополя и Республики Крым

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.