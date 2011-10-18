Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минут1,95 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут1,95 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут1,95 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
с 1 минут30 ₽за минуту
- СНГ: 30 руб./мин
- Европа и страны Балтии: 49 руб./мин
- Прочие: 69 руб./мин
Безлимитные звонки внутри сети за 5 руб./день
Звонки на телефоны других стран:
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,95 ₽
- Международные номера
-
с 1 SMS5,5 ₽
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 MMS6,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS6,5 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
19,5 ₽за каждые 10 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга
В поездках по России действуют домашние тарифы, за исключением Севастополя и Республики Крым
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.