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Мобильный тариф от компании МегаФон

Тёплый приём S

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 300 мин., 200 SMS, 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 400 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 400 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 301 минут
2 ₽
за минуту
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 минут
9,9 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
12,5 ₽
за минуту
Таджикистан
Внутри сети
с 1 минут
3,9 ₽
за минуту
Международные вызовы
с 1 минут
9,9 ₽
за минуту
Узбекистан
Международные вызовы
с 1 минут
3,9 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Кыргызстан
Международные вызовы
с 1 минут
7 ₽
за минуту
Казахстан
Международные вызовы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
с 1 минут
0,9 ₽
за минуту
Абхазия
Международные вызовы
с 1 минут
4 ₽
за минуту
Азербайджан
Международные вызовы
с 1 минут
20 ₽
за минуту
Армения
Международные вызовы
с 1 минут
12 ₽
за минуту
Беларусь
Международные вызовы
с 1 минут
20 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
с 1 минут
15 ₽
за минуту
Молдова
Международные вызовы
с 1 минут
15 ₽
за минуту
Туркменистан
Международные вызовы
с 1 минут
7 ₽
за минуту
Южная Осетия
Международные вызовы
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Гонконг
Международные вызовы
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Индия
Международные вызовы
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Монголия
Международные вызовы
с 1 минут
1,5 ₽
за минуту
Сингапур
Международные вызовы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Таиланд
Международные вызовы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Тайвань
Международные вызовы
с 1 минут
10 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
с 1 минут
10 ₽
за минуту
Южная Корея
Международные вызовы
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Япония
Международные вызовы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 201 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 201 SMS
1,5 ₽
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 201 SMS
3 ₽
Другие операторы
с 1 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 201 SMS
3 ₽
Страны СНГ
Международные номера
с 1 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 201 SMS
3 ₽
MMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 MMS
7 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
7 ₽
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 MMS
7 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
7 ₽
Страны СНГ
Внутри сети
с 1 MMS
10 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
10 ₽
Интернет
Более 5120 Мб
30 ₽
за каждые следующие 200 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Безлимитный трафик на мессенджеры (WhatsApp, Viber, eMotion, imo)

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.