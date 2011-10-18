Мобильный тариф от компании МегаФон
Тёплый приём Sизменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 400 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 301 минут2 ₽за минуту
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 минут9,9 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут12,5 ₽за минуту
Таджикистан
- Внутри сети
-
с 1 минут3,9 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
с 1 минут9,9 ₽за минуту
Узбекистан
- Международные вызовы
-
с 1 минут3,9 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Кыргызстан
- Международные вызовы
-
с 1 минут7 ₽за минуту
Казахстан
- Международные вызовы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
с 1 минут0,9 ₽за минуту
Абхазия
- Международные вызовы
-
с 1 минут4 ₽за минуту
Азербайджан
- Международные вызовы
-
с 1 минут20 ₽за минуту
Армения
- Международные вызовы
-
с 1 минут12 ₽за минуту
Беларусь
- Международные вызовы
-
с 1 минут20 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
с 1 минут15 ₽за минуту
Молдова
- Международные вызовы
-
с 1 минут15 ₽за минуту
Туркменистан
- Международные вызовы
-
с 1 минут7 ₽за минуту
Южная Осетия
- Международные вызовы
-
с 1 минут2 ₽за минуту
Вьетнам
- Международные вызовы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Гонконг
- Международные вызовы
-
с 1 минут2 ₽за минуту
Индия
- Международные вызовы
-
с 1 минут2 ₽за минуту
Монголия
- Международные вызовы
-
с 1 минут1,5 ₽за минуту
Сингапур
- Международные вызовы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Таиланд
- Международные вызовы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Тайвань
- Международные вызовы
-
с 1 минут10 ₽за минуту
Турция
- Международные вызовы
-
с 1 минут10 ₽за минуту
Южная Корея
- Международные вызовы
-
с 1 минут2 ₽за минуту
Япония
- Международные вызовы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 до 200 SMSбесплатномесяцс 201 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 200 SMSбесплатномесяцс 201 SMS1,5 ₽
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 до 200 SMSбесплатномесяцс 201 SMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 200 SMSбесплатномесяцс 201 SMS3 ₽
Страны СНГ
- Международные номера
-
с 1 до 200 SMSбесплатномесяцс 201 SMS3 ₽
MMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 MMS7 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS7 ₽
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 MMS7 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS7 ₽
Страны СНГ
- Внутри сети
-
с 1 MMS10 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS10 ₽
Интернет
- Более 5120 Мб
-
30 ₽за каждые следующие 200 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный трафик на мессенджеры (WhatsApp, Viber, eMotion, imo)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.