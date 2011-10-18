Мобильный тариф от компании МегаФон

Тёплый приём М изменить город

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 500 мин., 300 SMS, 3 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 500 ₽ в месяц