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Мобильный тариф от компании МегаФон

Тёплый приём М

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 500 мин., 300 SMS, 3 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 500 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 500 минут
бесплатно
месяц
с 500 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 500 минут
бесплатно
месяц
с 500 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 500 минут
бесплатно
месяц
с 500 минут
2 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
9,9 ₽
за минуту
Крым и Севастополь
Другие операторы
5 ₽
за минуту
Абхазия
Международные вызовы
4 ₽
за минуту
Армения
Международные вызовы
10 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Казахстан
Международные вызовы
3 ₽
за минуту
Молдова
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Мегафон Таджикистан
Внутри сети
2,5 ₽
за минуту
Таджикистан
Международные вызовы
10 ₽
за минуту
Узбекистан
Международные вызовы
3,5 ₽
за минуту
Южная Осетия
Международные вызовы
2 ₽
за минуту
Азербайджан
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
5 ₽
за минуту
Кыргызстан
Международные вызовы
5 ₽
за минуту
Туркменистан
Международные вызовы
7 ₽
за минуту
Беларусь
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
0,9 ₽
за минуту
Гонконг
Международные вызовы
2 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
10 ₽
за минуту
Тайвань
Международные вызовы
10 ₽
за минуту
Индия
Международные вызовы
2 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 300 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 300 SMS
1,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 300 SMS
3 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
3 ₽
СНГ
Международные номера
с 0 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 300 SMS
3 ₽
Международные
Международные номера
5 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7 ₽
Другие операторы
7 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
10 ₽
СНГ
Международные номера
10 ₽
Остальные страны
Международные номера
20 ₽
МегаФон
Внутри сети
7 ₽
Россия
Другие операторы
7 ₽
Интернет
Объем трафика
3072 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
313 ₽
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: МегаФон России - 500.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МегаФон России - 300.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.