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Мобильный тариф от компании Билайн

Интернет навсегда+Хайвей 5 Гб

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 200 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 200 ₽ в месяц
  • прямой номер: 200 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Сохранение номера при смене оператора Стоимость комплекта 200 руб (зачисляется на баланс абонента)

Исходящие звонки
Челябинск
Внутри сети
1,7 ₽
за минуту
Другие операторы
1,7 ₽
за минуту
Городские номера
1,7 ₽
за минуту
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
2,9 ₽
за минуту
Другие операторы
2,9 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Челябинск
Внутри сети
1,95 ₽
Другие операторы
1,95 ₽
MMS
Челябинск
Внутри сети
6,6 ₽
Другие операторы
6,6 ₽
Интернет
Более 5120 Мб
15 ₽
за каждые следующие 100 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Если при исчерпании скоростного трафика средств для подключения дополнительного пакета будет недостаточно, скорость может быть снижена до 64 Кбит/с.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.