Мобильный тариф от компании Yota
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 440 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 101 минут2,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 101 минут2,5 ₽за минуту
Если минуты заканчиваются – можно докупить 100 минут за 180 рублей
Россия
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 101 минут2,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 101 минут2,5 ₽за минуту
Если минуты заканчиваются – можно докупить 100 минут за 180 рублей
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Россия
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Россия
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный Интернет
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
-
GlobalStar
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.