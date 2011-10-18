Мобильный тариф от компании Yota
1500 минут + 15 Гбизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 900 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Стартовый баланс - 300 руб.
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 1 500 минутбесплатномесяцс 1 501 минут2,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 500 минутбесплатномесяцс 1 501 минут2,5 ₽за минуту
Если минуты заканчиваются – можно докупить 100 минут за 180 рублей
Россия
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 1 500 минутбесплатномесяцс 1 501 минут2,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 500 минутбесплатномесяцс 1 501 минут2,5 ₽за минуту
Если минуты заканчиваются – можно докупить 100 минут за 180 рублей
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Россия
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Россия
- Внутри сети
-
2,5 ₽
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Интернет
- Более 15360 Мб
-
100 ₽за каждые следующие 5120 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
- Мегабайты из пакета расходуются на все интернет-сервисы, кроме приложения Yota и сайта yota.ru — их трафик бесплатен.
- Интернет предназначен для смартфона. Если SIM-карта Yota используется не по назначению (в роутере, модеме или планшете), скорость интернет-соединения будет ограничена до 64 Кбит/сек.
- При использовании файлообменных сетей скорость ограничивается до 32 Кбит/сек.
- После окончания основного пакета трафика скорость будет ограничена до 64 Кб/сек., но вы можете подключить опцию «5 гигабайт за 100 рублей», которая действует до конца расчетного периода.
- Если ваш пакет закончился и не хватает средств для продления, доступ в интернет будет приостановлен.
- Если вы решите использовать смартфон в качестве модема или точки доступа Wi-Fi, мегабайты будут по-прежнему расходоваться из пакета.
- Можно подключить опцию "Безлимитные мобильные приложения" за 150 руб./мес.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
-
GlobalStar
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.