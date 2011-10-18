Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 700 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 801 минут1,5 ₽за минуту
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 801 минут2 ₽за минуту
Страны СНГ
- Международные вызовы
-
с 1 минут30 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
с 1 минут49 ₽за минуту
Международные операторы
- Международные вызовы
-
с 1 минут69 ₽за минуту
Кроме стран СНГ, Балтии и Европы
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,5 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2,5 ₽
Международные операторы
- Международные номера
-
с 1 SMS5,5 ₽
MMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 MMS5,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS5,5 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS5,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS5,5 ₽
Интернет
- Более 30720 Мб
-
50 ₽за каждые следующие 500 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Комментарий
Остатки трафика, минут и SMS переносятся на следующий месяц
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.