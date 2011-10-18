Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 200 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Внутри сети TELE2
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
В поездках по России звонки на номера Tele2 других регионов - 2 руб./мин
На все номера России
- Другие операторы
-
с 201 минут1,95 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 201 минут1,95 ₽за минуту
На номера других регионов - 2 руб./мин
Страны СНГ
- Международные вызовы
-
с 1 минут30 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
с 1 минут49 ₽за минуту
Международные операторы
- Международные вызовы
-
с 1 минут69 ₽за минуту
Кроме стран СНГ, Балтии и Европы
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Внутри сети TELE2
- Внутри сети
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1,95 ₽
На все номера России
- Другие операторы
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1,95 ₽
Международные операторы
- Международные номера
-
с 1 SMS5,5 ₽
MMS
Внутри сети TELE2
- Внутри сети
-
с 1 MMS6,5 ₽
На все номера России
- Другие операторы
-
с 1 MMS6,5 ₽
Интернет
- Более 2048 Мб
-
50 ₽за каждые следующие 500 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Бесплатный трафик: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, WhatsApp, Viber, ТамТам, Tele2 TV и «Звук»
SOS-пакет: при нулевом балансе в течение одного дня доступны WhatsApp, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга
В поездках по России применяются тарифы домашнего региона, если не указано обратное (за исключением Севастополя и Республики Крым)
Комментарий
Остатки трафика, минут и SMS переносятся на следующий месяц
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.