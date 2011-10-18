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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 200 мин., 50 SMS, 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 200 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 200 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Внутри сети TELE2
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно

В поездках по России звонки на номера Tele2 других регионов - 2 руб./мин

На все номера России
Другие операторы
с 201 минут
1,95 ₽
за минуту
Городские номера
с 201 минут
1,95 ₽
за минуту

На номера других регионов - 2 руб./мин

Страны СНГ
Международные вызовы
с 1 минут
30 ₽
за минуту
Европа и страны Балтии
Международные вызовы
с 1 минут
49 ₽
за минуту
Международные операторы
Международные вызовы
с 1 минут
69 ₽
за минуту

Кроме стран СНГ, Балтии и Европы

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Внутри сети TELE2
Внутри сети
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1,95 ₽
На все номера России
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1,95 ₽
Международные операторы
Международные номера
с 1 SMS
5,5 ₽
MMS
Внутри сети TELE2
Внутри сети
с 1 MMS
6,5 ₽
На все номера России
Другие операторы
с 1 MMS
6,5 ₽
Интернет
Более 2048 Мб
50 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Бесплатный трафик: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, WhatsApp, Viber, ТамТам, Tele2 TV и «Звук»
SOS-пакет: при нулевом балансе в течение одного дня доступны WhatsApp, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга

В поездках по России применяются тарифы домашнего региона, если не указано обратное (за исключением Севастополя и Республики Крым)

Комментарий
Остатки трафика, минут и SMS переносятся на следующий месяц
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.