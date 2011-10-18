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Мобильный тариф от компании Tele2

Мой безлимит

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 500 мин., 50 SMS, безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 500 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 501 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 501 минут
1,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1,5 ₽

На номера за пределами региона пребывания - 2,5 руб./SMS

MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 MMS
5 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
5 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

На территории Таймырского МР и г. Норильска скорость не более 128 Кбит/с.
Раздача трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB на тарифном плане недоступна.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга

В поездках по России применяются тарифы домашнего региона, если не указано обратное (за исключением Севастополя и Республики Крым)

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.