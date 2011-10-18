Мобильный тариф от компании Tele2
Мой безлимитизменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 500 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 501 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 501 минут1,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1,5 ₽
На номера за пределами региона пребывания - 2,5 руб./SMS
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 MMS5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS5 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
На территории Таймырского МР и г. Норильска скорость не более 128 Кбит/с.
Раздача трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB на тарифном плане недоступна.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга
В поездках по России применяются тарифы домашнего региона, если не указано обратное (за исключением Севастополя и Республики Крым)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.