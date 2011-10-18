Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 6 000 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 6 001 минут2 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 6 001 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 6 001 минут2 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
с 601 минут9,95 ₽за минуту
Звонки по России за пределы региона пребывания - 2,9 руб./мин
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 6 000 SMSбесплатномесяцс 6 001 SMS2,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 6 000 SMSбесплатномесяцс 6 001 SMS2,95 ₽
- Международные номера
-
с 1 до 6 000 SMSбесплатномесяцс 6 001 SMS5,95 ₽
Единый пакет SMS и MMS
SMS по России за пределы региона пребывания - 3,95 руб./SMS
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 6 000 MMSбесплатномесяцс 6 001 MMS7,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 6 000 MMSбесплатномесяцс 6 001 MMS7,95 ₽
- Международные номера
-
с 1 до 6 000 MMSбесплатномесяцс 6 001 MMS7,95 ₽
Единый пакет SMS и MMS
Интернет
- Объем трафика
- 61440 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Пакет интернета доступен в поездках по России (за исключением Амурской области, Еврейской АО, Забайкальского края, Иркутской области, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского АО)
Другие условия
Условия роуминга
В международном роуминге доступен пакет услуг: 100 Мб интернет-трафика, 100 минут исходящих вызовов, 100 SMS (в месяц), 30 минут входящих вызовов (в день)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.