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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 6000 мин., 6000 SMS, 60 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 6 000 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 6 000 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 6 001 минут
2 ₽
за минуту
Другие операторы
с 6 001 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 6 001 минут
2 ₽
за минуту
Международные вызовы
с 601 минут
9,95 ₽
за минуту

Звонки по России за пределы региона пребывания - 2,9 руб./мин

Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 6 000 SMS
бесплатно
месяц
с 6 001 SMS
2,95 ₽
Другие операторы
с 1 до 6 000 SMS
бесплатно
месяц
с 6 001 SMS
2,95 ₽
Международные номера
с 1 до 6 000 SMS
бесплатно
месяц
с 6 001 SMS
5,95 ₽

Единый пакет SMS и MMS
SMS по России за пределы региона пребывания - 3,95 руб./SMS

MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 6 000 MMS
бесплатно
месяц
с 6 001 MMS
7,95 ₽
Другие операторы
с 1 до 6 000 MMS
бесплатно
месяц
с 6 001 MMS
7,95 ₽
Международные номера
с 1 до 6 000 MMS
бесплатно
месяц
с 6 001 MMS
7,95 ₽

Единый пакет SMS и MMS

Интернет
Объем трафика
61440 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Пакет интернета доступен в поездках по России (за исключением Амурской области, Еврейской АО, Забайкальского края, Иркутской области, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского АО)

Другие условия
Условия роуминга

В международном роуминге доступен пакет услуг: 100 Мб интернет-трафика, 100 минут исходящих вызовов, 100 SMS (в месяц), 30 минут входящих вызовов (в день)

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.