Мобильный тариф от компании МТС
Супер МТСизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 9 ₽ в день
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 минут2,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минутбесплатно
С опцией "Все Супер" звонки на МТС домашнего региона бесплатны, без опции тарифицируются по 1,5 руб./мин
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут14 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 SMS2 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS3,8 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3,8 ₽
MMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Более 3000 Мб
-
25 ₽за каждые следующие 20 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
С опцией "Все Супер" предоставляется 100 МБ трафика в день, без опции пакет трафика не предоставляется
Другие условия
Прочие условия
Все условия указаны с учетом опции "Все Супер". Если опция отключена, абонентская плата не списывается.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.