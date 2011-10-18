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Мобильный тариф от компании МТС

Супер МТС

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 2.9 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 9 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 9 ₽ в день
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 минут
2,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
бесплатно

С опцией "Все Супер" звонки на МТС домашнего региона бесплатны, без опции тарифицируются по 1,5 руб./мин

На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
14 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 SMS
3,8 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
3,8 ₽
MMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Более 3000 Мб
25 ₽
за каждые следующие 20 Мб
Комментарий к стоимости интернета

С опцией "Все Супер" предоставляется 100 МБ трафика в день, без опции пакет трафика не предоставляется

Другие условия
Прочие условия

Все условия указаны с учетом опции "Все Супер". Если опция отключена, абонентская плата не списывается.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.