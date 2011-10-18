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Мобильный тариф от компании СМАРТС

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 600 мин.
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 1,63 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1,63 ₽ в день
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

В сутки

Первоначальный платеж при подключении 50 руб. (включает 50 руб. на счете абонента)

Исходящие звонки
Республика Марий Эл и Татарстан (Домашний регион)
Внутри сети
с 0 до 600 минут
бесплатно
месяц
с 601 минут
1 ₽
за минуту
Другие операторы
60 минут
бесплатно
месяц
с 61 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 60 минут
бесплатно
месяц
с 61 минут
1 ₽
за минуту
Международные вызовы
37 ₽
за минуту
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
3,8 ₽
за минуту
Другие операторы
14 ₽
за минуту
Городские номера
14 ₽
за секунду

Междугородняя IP-телефония – 7 руб/мин Международная IP-телефония – 20 руб/мин

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Республика Марий Эл и Татарстан (Домашний регион)
Внутри сети
0,5 ₽
Другие операторы
0,5 ₽
Международные номера
4,5 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
0,5 ₽
Другие операторы
0,5 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
7 ₽
за каждый 1 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Возможность подключения дополнительных пакетов Интернет-трафика: * Легкий Интернет 25 Мб – 48 руб/мес * Удобный Интернет 75 Мб – 99 руб/мес * Интернет-свобода безлимитный – 300 руб/мес

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.