Мобильный тариф от компании СМАРТС
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1,63 ₽ в день
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
В сутки
Первоначальный платеж при подключении 50 руб. (включает 50 руб. на счете абонента)
Исходящие звонки
Республика Марий Эл и Татарстан (Домашний регион)
- Внутри сети
-
с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 601 минут1 ₽за минуту
- Другие операторы
-
60 минутбесплатномесяцс 61 минут1 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 60 минутбесплатномесяцс 61 минут1 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
37 ₽за минуту
Россия (Междугородняя связь)
- Внутри сети
-
3,8 ₽за минуту
- Другие операторы
-
14 ₽за минуту
- Городские номера
-
14 ₽за секунду
Междугородняя IP-телефония – 7 руб/мин Международная IP-телефония – 20 руб/мин
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Республика Марий Эл и Татарстан (Домашний регион)
- Внутри сети
-
0,5 ₽
- Другие операторы
-
0,5 ₽
- Международные номера
-
4,5 ₽
Россия (Междугородняя связь)
- Внутри сети
-
0,5 ₽
- Другие операторы
-
0,5 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
-
7 ₽за каждый 1 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Возможность подключения дополнительных пакетов Интернет-трафика: * Легкий Интернет 25 Мб – 48 руб/мес * Удобный Интернет 75 Мб – 99 руб/мес * Интернет-свобода безлимитный – 300 руб/мес
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.