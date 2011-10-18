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Мобильный тариф от компании МТС

Smart mini

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 200 мин., 200 SMS, 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 248 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 248 ₽ в месяц
  • прямой номер: 348 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 200 минут
бесплатно
Городские номера
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 200 минут
2 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Выделенные сети (спутн.)
Международные вызовы
79 ₽
за минуту
Все страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 200 SMS
2 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,8 ₽
Все страны
Международные номера
8 ₽
MMS
Все страны
Международные номера
9,9 ₽
МТС Россия
Внутри сети
9,9 ₽
Интернет
Объем трафика
2048 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: МТС России - 200.00, Все операторы домашнего региона - 200.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы домашнего региона - 200.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.