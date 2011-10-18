Вход
Мобильный тариф от компании СМАРТС

Просто &amp; Дёшево

изменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 50 мин., 50 SMS
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 50 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 50 ₽ в день
  • прямой номер: 1,7 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Абонентская плата для прямого номера включает 50 руб/мес + 1,7 руб/сутки

Первоначальный платеж при подключении 90 руб. (включает 90 руб. на счете абонента)

Исходящие звонки
Стоимость связи при нахождении на территории Республики Марий Эл
Внутри сети
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 51 минут
1 ₽
за минуту
Другие операторы
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 51 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 51 минут
1 ₽
за минуту
Международные вызовы
37 ₽
за минуту
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
3,8 ₽
за минуту
Другие операторы
5 ₽
за минуту
Городские номера
5 ₽
за секунду

Междугородняя IP-телефония – 3 руб/мин Международная IP-телефония – 20 руб/мин

Стоимость связи при нахождении на территории Республики Татарстан
Внутри сети
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 51 минут
1 ₽
за минуту
Другие операторы
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 51 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 51 минут
1 ₽
за минуту
Международные вызовы
37 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Стоимость связи при нахождении на территории Республики Марий Эл
Внутри сети
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
0,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
0,5 ₽
Международные номера
4,5 ₽
Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
0,5 ₽
Другие операторы
0,5 ₽
Стоимость связи при нахождении на территории Республики Татарстан
Внутри сети
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
0,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
0,5 ₽
Международные номера
4,5 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
7 ₽
за каждый 1 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Возможность подключения дополнительных пакетов Интернет-трафика: * Легкий Интернет 25 Мб – 48 руб/мес * Удобный Интернет 75 Мб – 99 руб/мес * Интернет-свобода безлимитный – 300 руб/мес

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.