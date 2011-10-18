Мобильный тариф от компании МТС
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 500 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 101 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 101 минут2 ₽за минуту
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 до 200 SMSбесплатномесяцс 201 SMS2 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 200 SMSбесплатномесяцс 201 SMS2 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS3,8 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3,8 ₽
MMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Более 7168 Мб
-
95 ₽за каждые следующие 500 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный трафик:
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat, МТС Music, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, Zvooq, YouTube, App Store, Google Play, Twitch, МТС Connect
World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz, War Thunder, Tanki X и Tanki Online, The Division, Rainbow Six: Осада, Skull and Bones (2018)
Другие условия
Прочие условия
Мобильное ТВ: 44 канала (бесплатно на 2 месяца)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.