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Мобильный тариф от компании МТС

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 мин., 200 SMS, 7 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 500 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 101 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 101 минут
2 ₽
за минуту
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 201 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 201 SMS
2 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 SMS
3,8 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
3,8 ₽
MMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Более 7168 Мб
95 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Безлимитный трафик:
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat, МТС Music, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, Zvooq, YouTube, App Store, Google Play, Twitch, МТС Connect
World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz, War Thunder, Tanki X и Tanki Online, The Division, Rainbow Six: Осада, Skull and Bones (2018)

Другие условия
Прочие условия

Мобильное ТВ: 44 канала (бесплатно на 2 месяца)

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.