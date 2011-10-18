Мобильный тариф от компании МТС
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 950 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 001 минут2 ₽за минуту
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 3 000 минутбесплатномесяцс 3 001 минут5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS2 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS2 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS3,8 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3,8 ₽
MMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Более 20480 Мб
-
150 ₽за каждые следующие 1024 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.