Мобильный тариф от компании МТС

Smart Top изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 3000 мин., 3000 SMS, 20 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 1 950 ₽ в месяц