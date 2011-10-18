Мобильный тариф от компании МТС
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На номера Москвы и Московской области
- Внутри сети
-
с 1 минут2,5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут2,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут2,5 ₽за минуту
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут5 ₽за минуту
Таджикистан
- Международные вызовы
-
с 1 минут8 ₽за минуту
Армения
- Внутри сети
-
с 1 до 30 минут3 ₽за минутумесяцс 31 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут20 ₽за минуту
Украина
- Внутри сети
-
с 1 до 30 минут3,5 ₽за минутумесяцс 31 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут20 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
с 1 минут20 ₽за минуту
Узбекистан
- Международные вызовы
-
с 1 минут6 ₽за минуту
Казахстан, Вьетнам
- Международные вызовы
-
с 1 минут8 ₽за минуту
Абхазия, Южная Осетия
- Международные вызовы
-
с 1 минут12 ₽за минуту
Туркменистан
- Международные вызовы
-
с 1 минут10 ₽за минуту
Кыргызстан
- Международные вызовы
-
с 1 минут15 ₽за минуту
Молдова
- Международные вызовы
-
с 1 минут11 ₽за минуту
Азербайджан, Беларусь
- Международные вызовы
-
с 1 минут25 ₽за минуту
Китай, Южная Корея, Индия
- Международные вызовы
-
с 1 минут3 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
с 1 минут49 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
с 1 минут70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера Москвы и Московской области
- Внутри сети
-
с 1 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2,5 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2,5 ₽
Международная связь
- Международные номера
-
с 1 SMS6 ₽
MMS
На номера Москвы и Московской области
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,9 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
290 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.