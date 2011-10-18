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Мобильный тариф от компании МТС

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На номера Москвы и Московской области
Внутри сети
с 1 минут
2,5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
2,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
2,5 ₽
за минуту
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Таджикистан
Международные вызовы
с 1 минут
8 ₽
за минуту
Армения
Внутри сети
с 1 до 30 минут
3 ₽
за минуту
месяц
с 31 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
20 ₽
за минуту
Украина
Внутри сети
с 1 до 30 минут
3,5 ₽
за минуту
месяц
с 31 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
20 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
с 1 минут
20 ₽
за минуту
Узбекистан
Международные вызовы
с 1 минут
6 ₽
за минуту
Казахстан, Вьетнам
Международные вызовы
с 1 минут
8 ₽
за минуту
Абхазия, Южная Осетия
Международные вызовы
с 1 минут
12 ₽
за минуту
Туркменистан
Международные вызовы
с 1 минут
10 ₽
за минуту
Кыргызстан
Международные вызовы
с 1 минут
15 ₽
за минуту
Молдова
Международные вызовы
с 1 минут
11 ₽
за минуту
Азербайджан, Беларусь
Международные вызовы
с 1 минут
25 ₽
за минуту
Китай, Южная Корея, Индия
Международные вызовы
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
с 1 минут
49 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
с 1 минут
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера Москвы и Московской области
Внутри сети
с 1 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2,5 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2,5 ₽
Международная связь
Международные номера
с 1 SMS
6 ₽
MMS
На номера Москвы и Московской области
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Объем трафика
9,9 ₽
за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.