При достижении в течение отчетного периода объема принятых/переданных данных 4 Гб скорость приема/передачи данных до конца соответствующего расчетного периода снижается до 64 Кбит/с. При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Тариф действует при нахождении абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении во внутрисетевом роуминге. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. При нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь, стоимость интернета составит 9,95 руб. за 1 Мб.