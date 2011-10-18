Мобильный тариф от компании Тинькофф Мобайл
Пакет 200 минут и 4 ГБизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 198 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По России
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
до 200 минутбесплатномесяцс 201 минут2,9 ₽за минуту
- Городские номера
-
до 200 минутбесплатномесяцс 201 минут2,9 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По России
- Внутри сети
-
с 1 SMS2,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2,9 ₽
Пакет SMS не включен
Безлимитные SMS - 49 руб./мес.
MMS
Интернет
- Объем трафика
- 4000 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Интернет сверх пакета недоступен
Возможно подключить безлимитные сервисы:
- Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам, imo.im) - 39 руб./мес.
- Социальные сети (ВКонтакте, Facebook, ОК, Instagram, Snapchat, Twitter, Tinder) - 59 руб./мес.
- Музыкальные сервисы (Apple Music, Яндекс Музыка, Яндекс Радио, Google Play Музыка, SoundСloud, BOOM, Zvooq, Deezer Music, Shazam, Spotify) - 59 руб./мес.
- Видео-сервисы (YouTube, Twitch, iTunes Видео, Google Play Фильмы, Rutube, Vimeo) - 159 руб./мес.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.