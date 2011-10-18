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Мобильный тариф от компании Тинькофф Мобайл

Пакет 200 минут и 4 ГБ

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 200 мин., 3.9 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 198 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 198 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По России
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
до 200 минут
бесплатно
месяц
с 201 минут
2,9 ₽
за минуту
Городские номера
до 200 минут
бесплатно
месяц
с 201 минут
2,9 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По России
Внутри сети
с 1 SMS
2,9 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2,9 ₽

Пакет SMS не включен
Безлимитные SMS - 49 руб./мес.

MMS
Интернет
Объем трафика
4000 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Интернет сверх пакета недоступен
Возможно подключить безлимитные сервисы:

  • Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам, imo.im) - 39 руб./мес.
  • Социальные сети (ВКонтакте, Facebook, ОК, Instagram, Snapchat, Twitter, Tinder) - 59 руб./мес.
  • Музыкальные сервисы (Apple Music, Яндекс Музыка, Яндекс Радио, Google Play Музыка, SoundСloud, BOOM, Zvooq, Deezer Music, Shazam, Spotify) - 59 руб./мес.
  • Видео-сервисы (YouTube, Twitch, iTunes Видео, Google Play Фильмы, Rutube, Vimeo) - 159 руб./мес.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.