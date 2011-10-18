Драйв 8 Гб за 500изменить город
Характеристики тарифа
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 500 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: 200 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
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Обязательный авансовый платёж на счёт 500 руб.
входящие и исходящие вызовы недоступны на данном тарифе
- Объем трафика
- 8192 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
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При достижении в течение отчетного периода объема принятых/переданных данных 4 Гб скорость приема/передачи данных до конца соответствующего расчетного периода снижается до 64 Кбит/с. При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Тариф действует при нахождении абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении во внутрисетевом роуминге. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. При нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь, стоимость интернета составит 9,95 руб. за 1 Мб.
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