Вход
Мобильный тариф от компании Телетай

Драйв 16 Гб за 800

изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 16 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 200 ₽
  • абонентская плата 800 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 800 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 200 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Обязательный авансовый платёж на счёт 500 руб.

Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно

входящие и исходящие вызовы недоступны на данном тарифе

SMS
MMS
Интернет
Объем трафика
16384 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При достижении в течение отчетного периода объема принятых/переданных данных 4 Гб скорость приема/передачи данных до конца соответствующего расчетного периода снижается до 64 Кбит/с. При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Тариф действует при нахождении абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении во внутрисетевом роуминге. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. При нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь, стоимость интернета составит 9,95 руб. за 1 Мб.

Другие условия
Прочие условия

Скачивайте всё, что хочется. Прослушивайте музыку, смотрите HD-видео, устраивайте онлайн-конференции!

4G-сети (или LTE) – это мобильный интернет на скорости, не уступающей обычному проводному интернету или WiFi: загрузка страниц, файлов, музыки, видео, игр и приложений ─ за считанные секунды.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.