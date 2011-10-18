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Мобильный тариф от компании Телетай

Драйв безлимитный 2016+

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 1 100 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 100 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Обязательный авансовый платёж на счёт 500 руб.

Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Вся Россия
Внутри сети
2 ₽
Другие операторы
2 ₽
MMS
Вся Россия
Внутри сети
6,45 ₽
Другие операторы
6,45 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Неограниченный интернет по всей России, кроме территории Республики Крым и г. Севастополь, стоимость интернета составит 9,95 руб. за 1 Мб.

Другие условия
Прочие условия

Предложение ограничено. Подключение к тарифу возможно до 31.12.2016 г.

Максимум интернета для успешного бизнеса! Не расставайтесь с ним ни на минуту.

4G-сети (или LTE) – это мобильный интернет на скорости, не уступающей обычному проводному интернету или WiFi: загрузка страниц, файлов, музыки, видео, игр и приложений ─ за считанные секунды.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.