Мобильный тариф от компании Телетай
Драйв безлимитный 2016+изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 100 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Обязательный авансовый платёж на счёт 500 руб.
Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Вся Россия
- Внутри сети
-
2 ₽
- Другие операторы
-
2 ₽
MMS
Вся Россия
- Внутри сети
-
6,45 ₽
- Другие операторы
-
6,45 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Неограниченный интернет по всей России, кроме территории Республики Крым и г. Севастополь, стоимость интернета составит 9,95 руб. за 1 Мб.
Другие условия
Прочие условия
Предложение ограничено. Подключение к тарифу возможно до 31.12.2016 г.
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4G-сети (или LTE) – это мобильный интернет на скорости, не уступающей обычному проводному интернету или WiFi: загрузка страниц, файлов, музыки, видео, игр и приложений ─ за считанные секунды.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.