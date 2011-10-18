Предложение ограничено. Подключение к тарифу возможно до 31.12.2016 г.

Максимум интернета для успешного бизнеса! Не расставайтесь с ним ни на минуту.

4G-сети (или LTE) – это мобильный интернет на скорости, не уступающей обычному проводному интернету или WiFi: загрузка страниц, файлов, музыки, видео, игр и приложений ─ за считанные секунды.