Мобильный тариф от компании МТС

Наш Smart изменить город

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 1500 мин., 1500 SMS, 25 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 1 000 ₽ в месяц