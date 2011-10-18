Вход
Мобильный тариф от компании Билайн

Всё в одном за 801

изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1000 мин., 500 SMS, 7 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 801 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 801 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

В тариф включено:

    • Домашний Интернет со скоростью до 30 Мбит/с
    • Мобильное ТВ: 25 каналов
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 000 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 000 минут
1,6 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 000 минут
1,6 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 минут
бесплатно
месяц
с 1 000 минут
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
за минуту
Городские номера
3 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 501 SMS
1,6 ₽
Другие операторы
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 501 SMS
1,6 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 501 SMS
1,6 ₽
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7,95 ₽
Другие операторы
7,95 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
7,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
7,95 ₽
Интернет
Более 7168 Мб
20 ₽
за каждые следующие 70 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Когда 7 ГБ закончатся, для вас автоматически подключается услуга «Автопродление скорости»

Другие условия
Прочие условия

В тариф входит:

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.