Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 801 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
В тариф включено:
- Домашний Интернет со скоростью до 30 Мбит/с
- Мобильное ТВ: 25 каналов
-
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минут1,6 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минут1,6 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минутбесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
- Городские номера
-
3 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 501 SMS1,6 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 501 SMS1,6 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 501 SMS1,6 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7,95 ₽
- Другие операторы
-
7,95 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
7,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
7,95 ₽
Интернет
- Более 7168 Мб
-
20 ₽за каждые следующие 70 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Когда 7 ГБ закончатся, для вас автоматически подключается услуга «Автопродление скорости»
Другие условия
Прочие условия
В тариф входит:
- Мобильное ТВ: 25 каналов
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.