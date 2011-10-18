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Мобильный тариф от компании Волна Мобайл

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 300 мин., 300 SMS, 3 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 150 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 150 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион (Крым, Севастополь, Краснодарский край)
Внутри сети
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
1 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 300 минут
бесплатно
месяц
с 300 минут
1 ₽
за минуту
Россия (междугородняя связь)
Другие операторы
3 ₽
за минуту
Городские номера
3 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион (Крым, Севастополь, Краснодарский край)
Внутри сети
с 0 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 301 SMS
1 ₽
Другие операторы
до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 301 SMS
1 ₽
Россия (междугородняя связь)
Другие операторы
до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 301 SMS
1 ₽
MMS
Интернет
Более 3072 Мб
5 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.