Мобильный тариф от компании Волна Мобайл
Мореизменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 150 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион (Крым, Севастополь, Краснодарский край)
- Внутри сети
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минут1 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 300 минутбесплатномесяцс 300 минут1 ₽за минуту
Россия (междугородняя связь)
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
- Городские номера
-
3 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион (Крым, Севастополь, Краснодарский край)
- Внутри сети
-
с 0 до 300 SMSбесплатномесяцс 301 SMS1 ₽
- Другие операторы
-
до 300 SMSбесплатномесяцс 301 SMS1 ₽
Россия (междугородняя связь)
- Другие операторы
-
до 300 SMSбесплатномесяцс 301 SMS1 ₽
MMS
Интернет
- Более 3072 Мб
-
5 ₽за каждые следующие 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.