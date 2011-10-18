Мобильный тариф от компании Тестовая компания
Тестовый сотовый тариф со всеми заполненными полямиизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 290 ₽ в месяц
- прямой номер: 290 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Сохранение номера при смене оператора Стоимость комплекта 290 руб (зачисляется на баланс абонента)
Исходящие звонки
Красноярск
- Внутри сети
-
1,7 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1,7 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,7 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
1 секунд1 ₽за секундумесяц
1
Россия (Междугородняя связь)
- Внутри сети
-
с 0 до 2 минут2,9 ₽за минутумесяц
- Другие операторы
-
с 1 до 2 минут2,9 ₽за минутумесяц
- Городские номера
-
1 секунд1 ₽за секундумесяц
- Международные вызовы
-
1 секунд1 ₽за секундумесяц
1
Входящие звонки
1 ₽ за минуту
1
SMS
Красноярск
- Внутри сети
-
1,95 ₽
- Другие операторы
-
1,95 ₽
- Международные номера
-
1 SMS1 ₽месяц
1
Россия (Междугородняя связь)
- Внутри сети
-
1 SMS1 ₽месяц
- Другие операторы
-
1 SMS1 ₽месяц
- Международные номера
-
1 SMS1 ₽месяц
1
MMS
Красноярск
- Внутри сети
-
6,6 ₽
- Другие операторы
-
6,6 ₽
- Международные номера
-
1 MMS1 ₽месяц
1
Россия (Междугородняя связь)
- Внутри сети
-
1 MMS1 ₽месяц
- Другие операторы
-
1 MMS1 ₽месяц
- Международные номера
-
1 MMS1 ₽месяц
1
Интернет
- Более 3072 Мб
-
20 ₽за каждые следующие 150 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Если при исчерпании скоростного трафика средств для подключения дополнительного пакета будет недостаточно, скорость может быть снижена до 64 Кбит/с.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
1 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
-
1
Другие условия
Условия роуминга
1
Прочие условия
1
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.