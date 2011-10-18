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Мобильный тариф от компании Тестовая компания

Тестовый сотовый тариф со всеми заполненными полями

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 мин., 3 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 290 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 290 ₽ в месяц
  • прямой номер: 290 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Сохранение номера при смене оператора Стоимость комплекта 290 руб (зачисляется на баланс абонента)

Исходящие звонки
Красноярск
Внутри сети
1,7 ₽
за минуту
Другие операторы
1,7 ₽
за минуту
Городские номера
1,7 ₽
за минуту
Международные вызовы
1 секунд
1 ₽
за секунду
месяц

1

Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
с 0 до 2 минут
2,9 ₽
за минуту
месяц
Другие операторы
с 1 до 2 минут
2,9 ₽
за минуту
месяц
Городские номера
1 секунд
1 ₽
за секунду
месяц
Международные вызовы
1 секунд
1 ₽
за секунду
месяц

1

Входящие звонки
1 ₽ за минуту

1

SMS
Красноярск
Внутри сети
1,95 ₽
Другие операторы
1,95 ₽
Международные номера
1 SMS
1 ₽
месяц

1

Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
1 SMS
1 ₽
месяц
Другие операторы
1 SMS
1 ₽
месяц
Международные номера
1 SMS
1 ₽
месяц

1

MMS
Красноярск
Внутри сети
6,6 ₽
Другие операторы
6,6 ₽
Международные номера
1 MMS
1 ₽
месяц

1

Россия (Междугородняя связь)
Внутри сети
1 MMS
1 ₽
месяц
Другие операторы
1 MMS
1 ₽
месяц
Международные номера
1 MMS
1 ₽
месяц

1

Интернет
Более 3072 Мб
20 ₽
за каждые следующие 150 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Если при исчерпании скоростного трафика средств для подключения дополнительного пакета будет недостаточно, скорость может быть снижена до 64 Кбит/с.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
1 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

1

Другие условия
Условия роуминга

1

Прочие условия

1

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.