Тестовый сотовый тариф со всеми заполненными полями изменить город

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 100 мин., 3 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 290 ₽ в месяц