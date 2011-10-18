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Мобильный тариф от компании Тестовая компания

Тестовый сотовый тариф с минимумом заполненных полей

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.