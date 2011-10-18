Мобильный тариф от компании Тестовая компания
Тестовый сотовый тариф с минимумом заполненных полейизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.