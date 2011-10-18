Мобильный тариф от компании Телетай
Безлимит 680изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 680 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 1000 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.
Исходящие звонки
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
- Внутри сети
-
бесплатно
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 600 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 600 минутбесплатномесяцс 600 минут2 ₽за минуту
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
- Городские номера
-
3 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
- Внутри сети
-
с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
- Внутри сети
-
с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
с 0 до 600 SMSбесплатномесяцс 601 SMS1,5 ₽
MMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
- Внутри сети
-
с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 601 MMS6,45 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
- Другие операторы
-
с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 1 001 MMS6,45 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
- Другие операторы
-
с 0 до 600 MMSбесплатномесяцс 601 MMS6,45 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Тариф действует на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.
Другие условия
Прочие условия
- Безлимитный интернет по всей России
- 600 исходящих минут на номера Московского региона из любой точки России
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.