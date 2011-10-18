Мобильный тариф от компании МГТС
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 400 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
Домашний регион (Москва и Московская область)
- Внутри сети
-
4 ₽за минуту
- Другие операторы
-
4 ₽за минуту
- Городские номера
-
5,5 ₽за минуту
Междугородняя связь (Вся Россия)
- Внутри сети
-
4 ₽за минуту
- Другие операторы
-
14 ₽за минуту
- Городские номера
-
14 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион (Москва и Московская область)
- Внутри сети
-
1,95 ₽
- Другие операторы
-
1,95 ₽
Междугородняя связь (Вся Россия)
- Внутри сети
-
3,8 ₽
- Другие операторы
-
3,8 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- 10240 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.