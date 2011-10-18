Вход
Мобильный тариф от компании МГТС

Планшет

изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 10 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 400 ₽

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 400 ₽
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
Домашний регион (Москва и Московская область)
Внутри сети
4 ₽
за минуту
Другие операторы
4 ₽
за минуту
Городские номера
5,5 ₽
за минуту
Междугородняя связь (Вся Россия)
Внутри сети
4 ₽
за минуту
Другие операторы
14 ₽
за минуту
Городские номера
14 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион (Москва и Московская область)
Внутри сети
1,95 ₽
Другие операторы
1,95 ₽
Междугородняя связь (Вся Россия)
Внутри сети
3,8 ₽
Другие операторы
3,8 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
10240 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.