Мобильный тариф от компании МТС

Smart изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 200 мин., 200 SMS, 4 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 400 ₽ в месяц