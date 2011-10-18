Мобильный тариф от компании Билайн
Безлимит для планшетаизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 550 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,7 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1,7 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
2,9 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,9 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
55 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
100 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,95 ₽
- Другие операторы
-
1,95 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
1,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
1,95 ₽
СНГ
- Международные номера
-
3,45 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
3,45 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
3,45 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
3,45 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.