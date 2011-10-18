Мобильный тариф от компании Билайн
Всё за 300 (постоплатный)изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 300 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 400 минутбесплатномесяцс 400 минут1,2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 400 минутбесплатномесяцс 400 минут1,2 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
бесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
1,2 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Турция
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Вьетнам
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
80 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 300 SMSбесплатномесяцс 300 SMS1,65 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 300 SMSбесплатномесяцс 300 SMS1,65 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 300 SMSбесплатномесяцс 300 SMS1,65 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 300 SMSбесплатномесяцс 300 SMS1,65 ₽
СНГ
- Международные номера
-
5,5 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
5,5 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5,5 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
5,5 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
6,6 ₽
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
6,6 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
6,6 ₽
СНГ
- Международные номера
-
6,6 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
6,6 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
6,6 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
6,6 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: Юг, Кавказ кроме Билайн - 400.00
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.