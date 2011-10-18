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Мобильный тариф от компании Билайн

Военный

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
1 ₽
за минуту
Другие операторы
1 ₽
за минуту
Городские номера
1 ₽
за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
55 ₽
за минуту
Казахстан (только Билайн)
Внутри сети
15 ₽
за минуту
Армения (только Арментел)
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Грузия (только Мобител)
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
"Билайн" Таджикистан
Внутри сети
15 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
15 ₽
за минуту
"Билайн" Узбекистан
Внутри сети
15 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,95 ₽
Другие операторы
1,95 ₽
Внутри группы
Внутри сети
0,35 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
2,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,95 ₽
СНГ
Международные номера
7 ₽
США Канада Европа
Международные номера
7 ₽
Остальные страны
Международные номера
7 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
3,5 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
7 ₽
MMS
Билайн Россия
Внутри сети
6,45 ₽
Все операторы России
Другие операторы
6,45 ₽
Интернет
Объем трафика
9,45 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.