Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
1 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1 ₽за минуту
- Городские номера
-
1 ₽за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
55 ₽за минуту
Казахстан (только Билайн)
- Внутри сети
-
15 ₽за минуту
Армения (только Арментел)
- Международные вызовы
-
15 ₽за минуту
Грузия (только Мобител)
- Международные вызовы
-
15 ₽за минуту
"Билайн" Таджикистан
- Внутри сети
-
15 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Внутри сети
-
15 ₽за минуту
"Билайн" Узбекистан
- Внутри сети
-
15 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,95 ₽
- Другие операторы
-
1,95 ₽
Внутри группы
- Внутри сети
-
0,35 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
2,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,95 ₽
СНГ
- Международные номера
-
7 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
7 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
7 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
3,5 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
7 ₽
MMS
Билайн Россия
- Внутри сети
-
6,45 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
6,45 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,45 ₽за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.