Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
1 ₽за минуту
- Другие операторы
-
2 ₽за минуту
- Городские номера
-
2 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
7,95 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
9,95 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
США и Канада
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
100 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,35 ₽
- Другие операторы
-
1,35 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
1,35 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
1,35 ₽
СНГ
- Международные номера
-
5,45 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,45 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5,45 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
5,45 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
5,45 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
9,95 ₽
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
9,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
9,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
2 ₽за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.