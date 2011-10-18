За 1500 в месяц изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 100 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 1 550 ₽

абонентская плата 1 500 ₽ в месяц