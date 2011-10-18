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Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком

За 1800 в месяц

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 1 850 ₽
  • абонентская плата 1 800 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 800 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 1850 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
бесплатно
Городские номера
бесплатно
Россия
Другие операторы
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
2,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Россия
Другие операторы
1,5 ₽
Все страны
Международные номера
4,95 ₽
MMS
Россия
Другие операторы
бесплатно
Интернет
Объем трафика
102400 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.