Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком
За 1800 в месяцизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 800 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 1850 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
бесплатно
- Городские номера
-
бесплатно
Россия
- Другие операторы
-
с 0 до 400 минутбесплатномесяцс 400 минут2,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Россия
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
4,95 ₽
MMS
Россия
- Другие операторы
-
бесплатно
Интернет
- Объем трафика
- 102400 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.