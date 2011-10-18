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Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 100 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 144,77 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 100 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
0,8 ₽
за минуту
Городские номера
0,8 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Россия
Другие операторы
1,2 ₽
Все страны
Международные номера
4,95 ₽
MMS
Россия
Другие операторы
5 ₽
Интернет
Объем трафика
6,6 ₽
за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300.8 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.