Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 100 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
1,7 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,7 ₽за минуту
Россия
- Другие операторы
-
1,7 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Россия
- Другие операторы
-
1,2 ₽
Все страны
- Международные номера
-
4,95 ₽
MMS
Россия
- Другие операторы
-
5 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
6,6 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.