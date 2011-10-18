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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 200 мин., 200 SMS, безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 370 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 370 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 200 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 200 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 200 минут
1,5 ₽
за минуту
TELE2 Россия
Внутри сети
с 0 до 200 минут
бесплатно
месяц
с 200 минут
бесплатно
Россия
Другие операторы
9 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Европа и страны Балтии
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
69 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 200 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 200 SMS
1,5 ₽
TELE2 Россия
Внутри сети
с 0 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 200 SMS
2,5 ₽
Россия
Другие операторы
с 0 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 200 SMS
2,5 ₽
Все страны
Международные номера
5,5 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
240 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.