Мобильный тариф от компании СберМобайл
Пакет 150 минут и 3 ГБизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 200 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 151 минут1,5 ₽за минуту
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 151 минут1 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 151 минут5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS2,5 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- 3072 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный трафик в приложениях:
- Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype, Facebook Messenger) - 49 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 300 руб./мес.)
- Соцсети (VK, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter) - 69 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 400 руб./мес.)
- Музыка (Apple Music, Huawei Music, Яндекс.Музыка) - 99 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 500 руб./мес.)
- Видео (YouTube, Twich) - 199 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 800 руб./мес.)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.