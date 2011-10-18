Вход
Мобильный тариф от компании СберМобайл

Пакет 150 минут и 3 ГБ

изменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 150 мин., 50 SMS, 3 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 200 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 200 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 151 минут
1,5 ₽
за минуту
На номера других регионов России
Внутри сети
с 151 минут
1 ₽
за минуту
Другие операторы
с 151 минут
5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1 ₽
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
2,5 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
3072 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Безлимитный трафик в приложениях:

  • Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype, Facebook Messenger) - 49 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 300 руб./мес.)
  • Соцсети (VK, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter) - 69 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 400 руб./мес.)
  • Музыка (Apple Music, Huawei Music, Яндекс.Музыка) - 99 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 500 руб./мес.)
  • Видео (YouTube, Twich) - 199 руб./мес. (бесплатно при абонентской плате от 800 руб./мес.)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.