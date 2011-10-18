Мобильный тариф от компании МегаФон
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 000 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На все мобильные номера России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 1 500 минутбесплатномесяц
Дополнительный пакет из 30 минут - 55 руб.
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,8 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,8 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3 ₽
MMS
На все мобильные номера России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.