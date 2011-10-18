Вход
Мобильный тариф от компании МегаФон

Включайся! Смотри +

изменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1500 мин., безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 1 000 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 000 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На все мобильные номера России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 до 1 500 минут
бесплатно
месяц

Дополнительный пакет из 30 минут - 55 руб.

Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 SMS
1,8 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,8 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 SMS
3 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
3 ₽
MMS
На все мобильные номера России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.