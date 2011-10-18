Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 150 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
Для людей с особыми потребностями по слуху и зрению
Данная тарифная опция доступна к подключению только на действующем тарифном плане «Ноль сомнений»
Абонентская плата 5 руб. в сутки
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
2,3 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
2,5 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
12 ₽за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
24 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS2,5 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS2,5 ₽
Все операторы России
- Внутри сети
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
3,95 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
3,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
3,95 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
3,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
3,95 ₽
MMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Интернет
- Более 2048 Мб
-
9,95 ₽за каждые следующие 1 Мб
Другие условия
Прочие условия
Больше слов для ваших эмоций!
Для людей с особыми потребностями по слуху и зрению
Самое выгодное решение для тех, кто пользуется только Мобильным интернетом и сообщениями.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.