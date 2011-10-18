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Мобильный тариф от компании Билайн

Со-общение 2 ГБ

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1000 SMS, 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 150 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 150 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Для людей с особыми потребностями по слуху и зрению

Данная тарифная опция доступна к подключению только на действующем тарифном плане «Ноль сомнений»
Абонентская плата 5 руб. в сутки

Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
2,3 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
2,5 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
5 ₽
за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
12 ₽
за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
24 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
2,5 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
2,5 ₽
Все операторы России
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
3,95 ₽
США Канада Европа
Международные номера
3,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
3,95 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
3,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
3,95 ₽
MMS
Все операторы России
Другие операторы
9,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
9,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
9,95 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
9,95 ₽
Интернет
Более 2048 Мб
9,95 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Другие условия
Прочие условия

Больше слов для ваших эмоций!

Для людей с особыми потребностями по слуху и зрению

Самое выгодное решение для тех, кто пользуется только Мобильным интернетом и сообщениями.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.