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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
1,7 ₽
за минуту
Другие операторы
1,7 ₽
за минуту
Городские номера
1,7 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
2,5 ₽
за минуту
Все операторы ЯНАО
Другие операторы
0,6 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
3 ₽
за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
7 ₽
за минуту
«Билайн» Казахстан Кыргызстан Армения
Внутри сети
3 ₽
за минуту
Казахстан (только Билайн)
Внутри сети
3,5 ₽
за минуту
Киргизия ( только Билайн)
Внутри сети
3,5 ₽
за минуту
Армения (только Арментел)
Международные вызовы
3,5 ₽
за минуту
Киргизия ( кроме Билайн)
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Другие операторы Казахстан Кыргызстан
Международные вызовы
8 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
8 ₽
за минуту
Грузия (только Мобител)
Международные вызовы
8 ₽
за минуту
"Билайн" Таджикистан
Внутри сети
5 ₽
за минуту
Другие операторы Таджикистан
Международные вызовы
5 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Узбекистан
Международные вызовы
3,5 ₽
за минуту
Азербайджан и Беларусь
Международные вызовы
25 ₽
за минуту
Туркменистан
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Молдова
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
8 ₽
за минуту
"Билайн" Армения
Внутри сети
3,5 ₽
за минуту
Другие операторы Армения
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Грузия, Абхазия, Южная Осетия
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Казахстан
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
3,5 ₽
за минуту
"Билайн" Узбекистан
Внутри сети
3,5 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
8 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
3 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
15 ₽
за минуту
Индия
Международные вызовы
3 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Южная Корея
Международные вызовы
3 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
100 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
2 ₽
Другие операторы
2 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
2,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
3,95 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
2,95 ₽
СНГ
Международные номера
2,95 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
6,45 ₽
Другие операторы
6,45 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
6,45 ₽
Все операторы России
Другие операторы
9,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
9,95 ₽
Интернет
Объем трафика
12,5 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.