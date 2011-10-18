Мобильный тариф от компании СевМобайл
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 180 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Крым (домашний регион)
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
бесплатно
- Городские номера
-
бесплатно
Россия (Междугородняя связь)
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
- Городские номера
-
5 ₽за минуту
СНГ (международные вызовы)
- Другие операторы
-
30 ₽за минуту
Европа (международные вызовы)
- Другие операторы
-
50 ₽за минуту
Остальные страны (международные вызовы)
- Другие операторы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Крым (домашний регион)
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
бесплатно
Россия (Междугородняя связь)
- Другие операторы
-
2 ₽
Остальные страны (международные вызовы)
- Международные номера
-
5,45 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Мобильный Интернет 3G скорость 64 Кб/с — без ограничения
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.