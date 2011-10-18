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Мобильный тариф от компании СевМобайл

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 180 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 180 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Крым (домашний регион)
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
бесплатно
Городские номера
бесплатно
Россия (Междугородняя связь)
Другие операторы
5 ₽
за минуту
Городские номера
5 ₽
за минуту
СНГ (международные вызовы)
Другие операторы
30 ₽
за минуту
Европа (международные вызовы)
Другие операторы
50 ₽
за минуту
Остальные страны (международные вызовы)
Другие операторы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Крым (домашний регион)
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
бесплатно
Россия (Междугородняя связь)
Другие операторы
2 ₽
Остальные страны (международные вызовы)
Международные номера
5,45 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Мобильный Интернет 3G скорость 64 Кб/с — без ограничения

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.