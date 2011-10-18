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Мобильный тариф от компании Телетай

Всё для общения 450

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 800 мин., 800 SMS, 6 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 300 ₽
  • абонентская плата 450 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 450 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 300 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.

Исходящие звонки
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
бесплатно
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 800 минут
бесплатно
месяц
с 800 минут
0,75 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 800 минут
бесплатно
месяц
с 800 минут
0,75 ₽
за минуту
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 800 минут
бесплатно
месяц
с 800 минут
0,75 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 800 минут
бесплатно
месяц
с 800 минут
0,75 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
с 0 до 800 SMS
бесплатно
месяц
с 801 SMS
0,25 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Внутри сети
с 0 до 800 SMS
бесплатно
месяц
с 801 SMS
0,25 ₽
Другие операторы
с 0 до 800 SMS
бесплатно
месяц
с 801 SMS
0,25 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 800 SMS
бесплатно
месяц
с 801 SMS
0,25 ₽
MMS
Безлимитные звонки на Билайн и Телетай всей России
Внутри сети
с 0 до 800 MMS
бесплатно
месяц
с 801 MMS
0,25 ₽
Телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Москвы и МО
Другие операторы
с 0 до 800 MMS
бесплатно
месяц
с 801 MMS
0,25 ₽
Телефоны операторов фиксированной и сотовой связи регионов России
Другие операторы
с 0 до 800 MMS
бесплатно
месяц
с 801 MMS
0,25 ₽
Интернет
Объем трафика
6144 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Тариф действует на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.

При превышении включенного объема трафика включается ограничение скорости приема/передачи данных 64 кбит/с.

Другие условия
Условия роуминга
  • 800 минут по всей России
  • 6 Гб интернет по всей России
  • 800 SMS/MMS-сообщений на любых операторов РФ при нахождении на всей территории РФ
  • Безлимитные вызовы на Телетай и Билайн всей России
  • Бесплатные входящие в СНГ, Европе и популярных странах
Прочие условия

Безлимитный тариф Телетай с федеральным номером для звонков из любой точки страны

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.