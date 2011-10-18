Всё для общения 650изменить город
Характеристики тарифа
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 650 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: 300 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
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Обязательный авансовый платёж на счёт — 500 руб.
- Внутри сети
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бесплатно
- Внутри сети
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бесплатно
- Другие операторы
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с 0 до 2 000 минутбесплатномесяцс 2 000 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
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с 0 до 2 000 минутбесплатномесяцс 2 000 минут1,5 ₽за минуту
- Другие операторы
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с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
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с 0 до 1 000 минутбесплатномесяцс 1 000 минут1,5 ₽за минуту
- Внутри сети
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с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS0,45 ₽
- Внутри сети
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с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS0,45 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS0,45 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS0,45 ₽
- Внутри сети
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с 0 до 1 000 MMSбесплатномесяцс 1 001 MMS4 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 1 000 MMSбесплатномесяцс 1 001 MMS4 ₽
- Другие операторы
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с 0 до 1 000 MMSбесплатномесяцс 1 001 MMS4 ₽
- Объем трафика
- 15360 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
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Тариф действует на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г. Севастополя стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.
При превышении включенного объема трафика включается ограничение скорости приема/передачи данных 64 кбит/с.
2000 минут местных и междугородних минут при нахождении в домашней сети, а также во внутрисетевом роуминге (входящие и исходящие вызовы) по России
Безлимитный тариф Телетай с федеральным номером для звонков из любой точки страны