Мобильный тариф от компании МТС

Умный бизнес L (Вся Россия) изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 2000 мин., 2000 SMS, 15 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 20 ₽

абонентская плата 900 ₽ в месяц