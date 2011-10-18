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Мобильный тариф от компании МТС

Умный бизнес L (Вся Россия)

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 2000 мин., 2000 SMS, 15 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 20 ₽
  • абонентская плата 900 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 900 ₽ в месяц
  • прямой номер: 946,5 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 20 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 2 000 минут
бесплатно
месяц
с 2 000 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 2 000 минут
бесплатно
месяц
с 2 000 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 2 000 минут
бесплатно
месяц
с 2 000 минут
1,5 ₽
за минуту
МТС Россия
Внутри сети
с 0 до 2 000 минут
бесплатно
месяц
с 2 000 минут
бесплатно
Остальные операторы России
Другие операторы
с 0 до 2 000 минут
бесплатно
месяц
с 2 000 минут
10 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Азия
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Выделенные сети (спутн.)
Международные вызовы
79 ₽
за минуту
Все страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
с 2 000 SMS
1 ₽
Другие операторы
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
с 2 000 SMS
1,7 ₽
МТС Россия
Внутри сети
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
Все страны
Международные номера
5,9 ₽
Операторы связи России
Другие операторы
с 0 до 2 000 SMS
бесплатно
месяц
с 2 000 SMS
2,8 ₽
MMS
Все страны
Международные номера
6,5 ₽
Интернет
Более 15360 Мб
9,9 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.